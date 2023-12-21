وصفته وزيرة إسبانية سابقة بـ«المجرم».. 5 حروب دموية خاضها نتنياهو ضد فلسطين

بعد وصف الوزيرة الإسبانية السابقة، إيوني بيلارا، القائمة بأعمال وزير الحقوق الاجتماعية، لرئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، بأنه «مجرم حرب» يجب محاكمته، ما هي أبرز الحروب التي خاضها نتنياهو ضد الشعب الفلسطيني الأعزل؟

عملية «السيوف الحديدية»

ينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي حاليا عملية عسكرية بعنوان «السيوف الحديدية» ضد الفصائل الفلسطينية منذ يوم 7 أكتوبر واستشهد حتى الآن 20 ألف فلسطيني أغلبهم من السيدات والأطفال، وأصيب نحو 50 ألف جريح حتى الآن وجاءت العملية بعد تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى.

عملية «حارس الأسوار»

عندما نفذت الفصائل الفلسطينية عملية «سيف القدس» في عام 2021 وعرفت فلسطينيا بـ«سيف القدس»، رد جيش الاحتلال بقصف عنيف على غزة استمر 11 يوما وبلغ عدد الشهداء الفلسطينيين حينها 243 شخصا منهم 66 طفلا، فيما بلغ عدد القتلى الإسرائيليين 12 شخصا و335 جريحا.

عملية «الحزام الأسود»

بدأت هذه العملية عقب اغتيال القيادي الفلسطيني بهاء أبو العطا في عام 2019 وعرفت فلسطينيا باسم «صيحة الفجر» أسفرت العملية عن استشهاد 34 فلسطينيا وإصابة أكثر من 100 آخرين.

عملية الجرف الصامد

وجرت العملية في عام 2014 وعرفت فلسطينيا بـ«العصف المأكول» وكان هدفها وقف الهجمات الصاروخية التي تنفذها الفصائل ضد إسرائيل واستشهد فيها نحو 2189 فلسطينيا وكان 70% منهم أطفال فيما أصيب العشرات من الإسرائيليين.

عملية «عمود السحاب»

وبدأ نتنياهو بتنفيذ عملية «عمود السحاب» ضد قطاع غزة في عام 2012 فيما عرفت فلسطينيا بـ «حجارة السجيل»، وبدأت باستشهاد قيادات من الفصائل وهما محمد الهمص وأحمد الجعبري واستشهد نحو 165 فلسطينيا منهم 42 طفلا وأكثر من 1200 مصاب فيما وقع من الجانب الإسرائيلي 6 إسرائيليين وجرح 240 شخصا.