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عاجل.. مفاجأة في ترتيب مجموعة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا بعد فوز يانج أفريكانز

كتب:

شريف سليمان
07:28 م | الأربعاء 20 ديسمبر 2023
النادي الأهلي

النادي الأهلي

يستعرض «الوطن سبورت» جدول ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا بعد انتصار يانج أفريكانز التنزاني على حساب نادي ميدياما الغاني بثلاثية في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويحتل الأهلي صدارة المجموعة برصيد 5 نقاط من 3 مباريات بعد تأجيل مباراته أمام شباب بلوزداد الجزائري لمشاركته في كأس العالم للأندية 2023 بالسعودية.

فيما يأتي بالمركز الثاني فريق يانج أفريكانز بـ5 نقاط بنفس عدد نقاط النادي الأهلي ولكن الأحمر يتفوق بفارق الأهداف.

بينما جاء في المركز الثالث فريق شباب بلوزداد الجزائري برصيد 4 نقاط، ويتبقى له مباراة مؤجلة أمام الأهلي.

ويحتل المركز الأخير فريق ميدياما الغاني برصيد 4 نقاط.

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