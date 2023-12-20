كيف تربح 180 ألف جنيه من شهادة استثمار في البنك الأهلي المصري؟

فتحت شهادات البنك الأهلي المصري فرصة جيدة للاستثمار أمام المواطنين، خاصة أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة الذين يرغبون في استثمارها في مكان آمن ومضمون بعيدا عن أي مخاطر، وعند شراء شهادة استثمار أو إدخار بقيمة 100 ألف جنيه يكون عائدها السنوي 22 ألف جنيه.

اربح 180 ألف جنيه

ويستطيع المواطن أن يكسب من شهادة الإدخار في البنك الأهلي المصري وهي الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير 110 آلاف جنيه عائد ثابت طوال الـ5 سنوات، يضاف إليها العائد التراكمي الخاص بالربح الذي دخل على المبلغ الرئيسي وبالتالي فإن قيمة المبلغ الرئيسي في تزايد مستمر حتى انتهاء مدة الشهادة وهي 5 سنوات.

كما أن أجمالي الربح من العائد التراكمي يصل إلى 80 ألف جنيه في 5 سنوات وهي مدة الشهادة، وبالتالي فإن إجمالي الربح خلال مدة الشهادة البلاتينية هي 180 ألف جنيه من العائد الثابت والتراكمي بالإضافة إلى أصل رأس المال وهو 100 ألف جنيه.

معلومات عن الشهادة البلاتينية

تنشر «الوطن» تفاصيل الشهادة البلاتينية في البنك الأهلي المصري وهي كالتالي:

- يصل الحد الأدنى للشراء إلى 1000 ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج من البنك الأهلي المصري 3 سنوات.

- يصل سعر العائد إلى 22% في السنة الأولى، و18% في السنة الثانية، و16% في العام الثالث.

- يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات.

- يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

- بالنسبة للاسترداد يكون قبل مرور 6 أشهر.