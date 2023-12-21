استمرار الجرائم الإسرائيلية.. وزير متطرف يسب الفلسطينيين ويحرض على قتلهم

لم يخجل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، من جريمة قتل الحراس في سجن إسرائيلي لأسير فلسطيني، بل أعلن دعمه للتحقيق مع الحراس ضد الأسير الذي كان أعزل وبمفرد أمام 14 فردا إسرائيليا، بحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

الاسير الفلسطيني هو ثائر ابوعصب والذي اعتقل عام 2005 واستشهد يوم 27/11/2023 https://t.co/mFgo3Mgjex pic.twitter.com/8R79TK3Pom — مصطفى الرامي  (@MustaphaRami22) December 20, 2023

الوزير الإسرائيلي يدعم جريمة حراس السجن

وأكد بن غفير عن دعمه لحراس السجون الذين استجوبتهم الشرطة بشأن الضرب المميت لأسير أمني فلسطيني الشهر الماضي، والذي تم الإعلان عن وفاته صباح اليوم الخميس في جريمة جديدة تضاف لدولة الاحتلال الإسرائيلي التي لا تكف عن قتل الفلسطينيين المدنيين أثناء عملية «السيوف الحديدية» في قطاع غزة أو في السجون الإسرائيلية التي تضم آلاف الأسرى الفلسطينيين الذي يعود تاريخ سجن بعضهم إلى عام 1948 وترفض إسرائيل الإفراج عنهم.

تبرير الجريمة والتحريض ضد الفلسطينيين

وقال الوزير الذي يرأس حزب «عوتسما يهوديت» القومي المتطرف باستعلاء: «لن أجري تجربة ميدانية للحراس»، واصفا الحراس الذي قتلوا الأسير الفلسطيني بأنهم «أبرياء» بل تخطى الأمر ليصل إلى السب والشتم والتحريض على الفلسطينيين قائلا: «علينا أن نتذكر أن حراس سجننا يتعاملون مع (حثالة الأرض)، القتلة، الذين يشكلون تهديدًا أمنيًا».

ضرب حتى الموت

يشار إلى أن الأسير فلسطيني، ثائر أبو عصب عمره 38 عاما توفي نهاية نوفمبر الماضي لكن لم يتم الكشف عن هويته إلا اليوم 21 ديسمبر في اليوم الـ 76 للقصف الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث هجم عليه 14 حارس أمني وضربوه حتى الموت.