وزير فلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف شبكة اتصالات غزة بشكل مباشر

قال الدكتور إسحاق سدر، وزير الاتصالات الفلسطيني، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف كابلات شبكة الاتصالات في قطاع غزة بشكل مباشر، كما يستهداف مخازن شركات الاتصالات، مشيراً إلى أنه لا توجد أي طريقة للتواصل سوى بعض الإمكانيات الفردية، وأكد أن الاحتلال يقصف المراكز الرئيسية لكابلات الألياف الضوئية، وهذا يزيد من صعوبة الوضع في غزة.

صعوبة التنقل في قطاع غزة

وأضاف «سدر»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC»، تقديم الإعلامية إيمان الحصري عبر فضائية «DMC»، مساء اليوم الأربعاءن أن المواد اللازمة لعمليات الإصلاح بدأت تنفد، علاوة على صعوبة التنقل من مكان إلى آخر، إذ لا يوجد شوارع من أجل الوصول للمناطق التي بحاجة لإصلاح ومساعدة، موضحاً أن التنقل الأمن لطواقم شركات الاتصالات بهدف القيام بواجباتها، أصبح أمراً صعباً للغاية، على الرغم من التنسيق مع المؤسسات الدولية لتغطية تحركهم الآمن.

صعوبة عمليات إصلاح الخطوط في غزة

وتابع أن الأوضاع في غزة تزيد من صعوبة عملية إصلاح الخطوط التي استهدفها جيش الاحتلال الإسرائيلي، موضحاً أنه تم وضع قوائم للمواد التي يجب توفيرها، مثلما تم توفير الوقود في وقت سابق، وذلك خلال لقاء مع المؤسسات الدولية، متمنياً وصول هذه المواد في أقرب وقت، كون خدمات الاتصالات رئيسية وأساسية لعمليات الإغاثة والصحة.

الاحتلال ينتهك المواثيق والشرائع الدولية

وأشار إلى أن الاحتلال ضرب بعرض الحائط جميع المواثيق والشرائع الدولية بسبب ما يقوم به من جرائم، سواء التطهير العرقي، واستهداف قطاعات الصحة والمياه والاتصالات والكهرباء، موضحاً أن «الحرب على الضفة الغربية بدأت قبل الشروع في الجرائم والمجازر على قطاع غزة، فمنذ أشهر ونحن نشهد الاجتياحات الإسرائيلية، وعليات الاجتياح وتدمير البنى التحتية في عدة مناطق ولعدة مرات، فضلاً عن علميات تجريف الشوارع، التي شهدناها في مخيمات جنين ونور الشرق في طولكوم».

الموظفون لم يتقاضوا رواتبهم للشهر الثاني

وأكد أن الاحتلال يقوم بمحاصرة جميع المدن الفلسطينية، مما زاد الوضع صعوبة في عمليات التنقل، مشيراً إلى وجود حصار مالي على السلطة الفلسطينية، فالاحتلال يخصم المبالغ التي كانت تدفعها السلطة الفلسطينية كرواتب للموظفين في قطاع غزة، وجزء من الأموال التي كانت تحولها للمستشفيات والمدارس، وذلك للشهر الثاني على التوالي.

وأوضح وزير الاتصالات الفلسطيني أن الاحتلال يريد سلطة فلسطينية على مقاسهم، مطالباً بإقامة دولة فلسطينية في غزة والضفة الغربية، عاصمتها القدس.