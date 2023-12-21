انطلاق عرض فيلم «أبو نسب» لـ محمد عادل إمام في دور السينما اليوم

انطلق عرض فيلم أبو نسب للفنان محمد عادل إمام، اليوم، في جميع دور العرض المصرية، وتشاركه البطولة ياسمين صبري.

ونستعرض خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن الفيلم:

- تشارك ياسمين صبري، محمد عادل إمام في بطولة فيلم أبونسب، في ثالث تعامل بينهم بعد فيلم «جحيم في الهند» عام 2016 و«ليلة هنا وسرور» عام 2018.

- يجمع الفيلم محمد عادل امام وشقيقه المخرج رامي إمام، بعد غياب دام سنوات إذ أن آخر تعامل بينهما كان فيلم «حسن ومرقس».

- تدور أحداث أحداث فيلم أبو نسب في إطار اجتماعي اذ يتناول عددًا من القضايا في إطار كوميدي، ويدخل بطل العمل محمد إمام في صراعات متتالية مع باقي الأبطال.

وروّج محمد عادل إمام منذ ساعات عبر حسابة بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام لفيلمة أبو نسب قائلاً: «توكلنا على الله حالياً أبو نسب في جميع سينمات مصر إن شاء الله يعجبكم».

أبطال فيلم أبو نسب

يشارك في بطولة فيلم أبو نسب محمد إمام، وياسمين صبري، وماجد الكدواني، ووفاء عامر، وهالة فاخر، ومحمد لطفي، وعلاء مرسي، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.