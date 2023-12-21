عمر كمال بعد ساعات من طرح أغنية «أخوك يشرف بلد»: «تريند رقم واحد»

احتفل الفنان عمر كمال، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» بطرح الدويتو الغنائي «أخوك يشرف بلد» الذي يجمعه مع الفنان محمود الليثي

وكتب عمر كمال قائلًا: «أخوك يشرف بلد تريند رقم 1»

كان عمر كمال أعلن منذ أيام عبر حسابه على «إنستجرام»، تأجيل طرح أغنية أخوك يشرف بلد لإجراء بعض التعديلات بناء على طلب نقابه الموسيقيين قائلا: «احترامًا لقرارات نقابة الموسيقيين والنقيب مصطفى كامل، تم تأجيل نزول الأغنية ليوم الثلاثاء المقبل، لتعديل بعض المقاطع في الأغنية».