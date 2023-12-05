الحالة المرورية اليوم.. كثافات على كوبري أكتوبر وسيولة على الدائري

استعرضت هالة الحملاوي مذيعة برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناتين الأولى والفضائية المصرية، تفاصيل الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية صباح اليوم الثلاثاء.

الحالة المرورية بشوارع القاهرة

وقالت مذيعة برنامج «صباح الخير يا مصر»، إنّ ميدان العتبة يشهد كثافات مرورية نسبية حتي شارع عبد العزيز، ثم تباطؤ لحركة السيارات حتى ميدان طلعت حرب، وأشارت إلى وجود سيولة مرورية بميدان طلعت حرب مستمرة حتى المتحف المصري، كما ظهرت كثافات مرورية نسبية بداية من كوبري أكتوبر حتى شبرا مصر.

الحالة المرورية بالجيزة

أما في محافظة الجيزة، يشهد الطريق الدائري سيولة مرورية بعد فتحه وإلغاء التحويلات، ويشهد شارع فيصل كثافات مرورية من محطة المريوطية حتى الطوابق، إضافة إلى وجود كثافات نسبية حتى محطة العريش وبداية من محور صفط حتى إشارة جامعة القاهرة.

كما ت

وجد كثافات نسبية ليست مؤثرة بطريق عبد المنعم رياض وخاصة أعلى نهر النيل والطريق المؤدي إلى الجامعة.