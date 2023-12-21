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ائتلاف أصحاب العقارات القديمة يطالب البرلمان بمناقشة تعديلات قانون الإيجار

كتب:

أحمد الشرقاوي
09:49 ص | الخميس 21 ديسمبر 2023
الإيجار القديم

الإيجار القديم

طالب ائتلاف أصحاب العقارات القديمة مجلسي النواب والشيوخ بسرعة مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، وإيجاد حل عادل للأزمة، حتى لا يُفقد مليوني وحدة مغلقة ومعطلة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه يحسب للقيادة السياسية الحكيمة الواعيدة والمدركة لمشكلات الوطن تناول ملف الإيجار القديم من خلال فرص ضريبة عقارية تدر دخلا لخزينة وزارة المالية، وحتى تتوفر وحدات للشباب المقبل على الزواج.

البرلمان: لجنة  استماع لحل مشكلة الإيجار القديم عقب تقديم القانون 

وأعلن المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات تليفزيونية أن البرلمان سيعقد لجنة تفصيلية، للاستماع للملاك والمستأجرين، من أجل الوصول إلى حل عادل في هذه الأزمة، ولكن يحدث ذلك بعدد عرض القانون على مجلس النواب.

وأضاف أنه من الظلم أن يكون إيجار الوحدات القديمة بمبالغ زهيدة للغاية مثل ثلاث أو أربعة جنيهات. 

واختتم بأن مجلس النواب له كل الصلاحيات للتعديلات لأنه المؤسسة التشريعية التى تملك التشريع للقوانين التى تعوق فرص تحصيل ضرائب عقارية.

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