مطرب وأحدث عروسين في الوسط الفني.. ضيوف صاحبة السعادة الأسبوع المقبل

نشرت الفنانة إسعاد يونس صورتين لضيوفها في برنامجها «صاحبة السعادة» الذي سيذاع يومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل، عبر قناة dmc في تمام الساعة الحادية عشر مساء، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

ونشرت إسعاد يونس صورتين تجمعها بضيوفها في حلقتي الاثنين والثلاثاء في برنامج صاحبة السعادة، عبر حسابها على موقع انستجرام وكتبت: «ضيف حلقة يوم الأثنين، وضيوف حلقة الثلاثاء.. يا ترى مين؟».

رامي صبري مع صاحبة السعادة

وتستضيف الاعلامية إسعاد يونس الفنان رامي صبري يوم الاثنين المقبل، كما نشرت زوجة رامي صبري شيرين عادل صورته في البرنامج عبر حسابها على موقع إنستجرام، لتكشف للجمهور ميعاد الحلقة.

سامح الصريطي وحنان في صاحبة السعادة

وفي حلقة يوم الثلاثاء تستضيف إسعاد يونس الفنان سامح الصريطي وزوجته المطربة حنان، ليتحدثوا للمرة الأولى عن قصة حبهما وتفاصيل هذه الزيجة، إذ أنهم أعلنوا زواجهما منذ أيام، لافتا إلى أنهما عقد قرانهما قبل شهر رمضان الماضي لكنهم قرروا عدم الإعلان إلا في التوقيت المناسب لهما.