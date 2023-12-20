بعد إعلان زواجهما.. سامح الصريطي وحنان في «صاحبة السعادة» على dmc

بعد إعلان زواجهما، قررت الإعلامية إسعاد يونس، استضافة الثنائي سامح الصريطي والمُطربة حنان، في برنامجها صاحبة السعادة، في حلقة الثلاثاء المُقبل.

ونشرت «يونس»، صورة بالظهر للضيفين على طريقتها المعهودة، لتشوق الجمهور، وعلقت على الصورة: «ضيوف حلقة يوم الثلاثاء… يا ترى مين؟»، ومن المتوقع أن يكشف الثنائي عن تفاصيل تلك الزيجة، التي يتحدثون عنها للمرة الأولى.

View this post on Instagram A post shared by Esaad Younes (@essyounis) View this post on Instagram A post shared by Esaad Younes (@essyounis)

«صاحبة السعادة» يعرض على قناة dmc، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع.