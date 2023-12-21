أجواء احتفالية مبهجة في مطار القاهرة استعدادا للاحتفال بالكريسماس (صور)

انتهت شركة ميناء القاهرة الجوي من استعداداتها للاحتفال بالعام الميلادي الجديد، إذ ستقدم العديد من المفاجآت والهدايا لرواد مطار القاهرة الدولي من المسافرين والسائحين والركاب، استعدادا للاحتفال بالكريسماس.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن شركة ميناء القاهرة الجوي حريصة على إعجاب الجمهور من رواد مطار القاهرة الدولي، إذ وضعت الشركة لمسة فنية وجمالية من خلال تزيين جميع صالات السفر والوصول، بهدف خلق لحظات استمتاع.

وأضاف: «هدفنا إرضاء العملاء من رواد المطار، وخلق أجواء احتفالية تبعث على البهجة والتفاؤل والسعادة، وترسم الفرحة على وجوه رواد المطار بصالات السفر والوصول، وداخل استراحات الشركة المتميزة، بألوان الكريسماس الأخضر والأحمر والذهبي».

وأشار إلى أن الشركة حريصة على بث لقطات مميزة لأجواء الاحتفالات عبر شاشات العرض المنتشرة داخل مباني المطار الثلاثة، وعزف الموسيقى في كل مكان، والتقاط الصور للمسافرين مع سانتا كلوز، وتوزيع الورد والشيكولاتة على الركاب، فضلاً عن احتفال فرق العلاقات العامة والإعلام مع الركاب الذين يوافق تاريخ ميلادهم الأول من شهر يناير، وتوجيه التهنئة لجميع الركاب.

مجدى إسحاق: نهدف لخلق روح وحالة فريدة من اللهجة والسعادة أدى المسافرين والسائحين خلال تواجدهم بمطار القاهرة

من جانبه أوضح مجدى اسحاق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي ، ان الشركة تقوم سنويا بالاحتفال بجميع المناسبات للعالمية مثل « الكريسماس » وعيد « الحب » وغيره من مناسبات يحتفل بها العالم ، كما نحتفل بالمناسبه الدينيه مثل شهر «رمضان» يهدف الترويج للسفر عبر مطار القاهرة الدولي ، حيث نخلق روح وحالة فريدة بصالات الوصول و السفر ، مما يزيد من حالة الإقبال على السفر عبر مطار القاهرة.

وأضاف نجدد سنويا من صور الإحتفال بحيث نترك أثر طيب، وذكرى جميله لدى المسافر والسائح، خاصة السائحين القادمين من خارج البلاد بصحبة أطفالهم وأسرهم.