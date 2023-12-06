توفير لجنتين بمطار القاهرة وأتوبيسات لنقل العاملين للتصويت بالانتخابات الرئاسية

بدأت شركة ميناء القاهرة الجوي، برئاسة المحاسب مجدي إسحاق، استعداداتها للانتخابات الرئاسية، وذلك بتدشين لجنتين مجهزتين بشتى وسائل الراحة، لتصويت العاملين والركاب المسافرين ورواد مطار القاهرة الدولي، ومن المقرر الانتهاء من إنشائهم خلال الساعات القليلة القادمة، حديث تم الاستقرار على اختيار مقر اللجنة الأولى ليكون أمام صالة رقم 3 بجوار مبنى الركاب رقم 1، والثانية أمام الصالة الموسمية للحج والعمرة بجوار مبنى الركاب رقم 3، للتيسير على الركاب والعاملين للإدلاء بأصواتهم.

شركة ميناء القاهرة الجوي تستعد للانتخابات بتدشين لجنتين للتصويت

وأعلنت شركة الميناء أنها ستوفر أتوبيسات مجانية لنقل الركاب والعاملين، ممن يرغب في التصويت، فيما حثت الشركة العاملين بها على المشاركة في العملية الانتخابية والإدلاء بأصواتهم وتشجيع زملائهم على المشاركة من أجل بناء الوطن.

وفي السياق نفسه، أعلنت الشركة أن غرفة عمليات الطوارئ لديها ستتابع عن كثب عملية التصويت، لتذليل كافة العقبات أمام المشاركين في التصويت على مدار أيام الانتخابات، كذلك تذليل العقبات أمام جميع العاملين والمشاركين في العملية التنظيمية للانتخابات الرئاسية.

حافظ: المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني

كان الملاح أشرف حافظ مدير مبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي، شدد على ضرورة المشاركة الإيجابية بين العاملين بقطاع الطيران المدني، حلال جولة تفقدية بصالة السفر، معلنا أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني وعمل عظيم يجب أن نشارك فيه جميعا.