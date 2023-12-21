بشرى لأصحاب بطاقات التموين.. فتح إضافة المواليد في هذا الموعد

أكددت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنّ إضافة المواليد على بطاقات التموين يحتاج إلى إقرار ميزانية جديدة يتم ضمها على ميزانية دعم المنظومة التموينية، لإقرار استحقاقات الدعم الجديدة للفئات والأبناء الجدد بعد ضمهم على بطاقة التموين، والتي تشمل على حصة ثابتة من الخبز المدعم يوميًا والسلع التموينية شهريا.

موعد إضافة المواليد على بطاقة التموين

وقالت المصادر، لـ«الوطن» إنّ الدكتور علي المصيلحي وزير التموين من المقرر أن يتقدم بطلب إقرار بند مالي إضافي لإضافة المواليد على بطاقة التموين؛ لتخصيص بند جديد على موازنة وزارة التموين 2024 - 2025، موضحة أنّه حال الموافقة على الطلب وإقراره في الموازنة العامة الجديدة للدولة والتي سيتم إقرارها في شهر يوليو المقبل سيكون من المفترض فتح باب إضافة المواليد عقبها مباشرة.

وأكدت المصادر، أن الأمر مرهون بإقرار بندا إضافيا لإضافة المواليد في موازنة وزارة التموين للعام المقبل 2024 - 2025، قائلة: «سيتم وفقًا لهذا الطلب بعد الموافقة عليه تحديد ضوابط وشروط إضافة المواليد على بطاقات التموين للفئات المحددين من قبل في قرار وزير التموين».

الفئات المستحقة لإضافة المواليد على التموين

وحددت وزارة التموين في وقت سابق، الفئات المسموح لها إضافة المواليد على بطاقات التموين، وهي «أصحاب معاش تكافل وكرامة، حاملو كارت الخدمات المتكاملة، مستحقو معاش الضمان الاجتماعي، أبناء زوجات الشهداء، أبناء الأسر البديلة»، مع اشتراط أن تكون بطاقة التموين لهذه الفئات أقل من 4 أفراد ليتم استكمال عدد الأسرة على البطاقة إلى 4 أفراد وهو الحد الأقصى للبطاقة حاليا.