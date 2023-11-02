شروط إضافة المواليد على بطاقات التموين.. يمكنك التقديم الآن

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على استمرار تلقي طلبات إضافة المواليد على بطاقات التموين، منوهة إلى عدم وجود أي روابط إلكترونية حديثة متاحة لتقديم طلبات تنزيل المواليد لأصحاب البطاقات التموينية الراغبين في إضافة أبنائهم على البطاقة لاستحقاق دعم الخبز والسلع التموينية.

إضافة المواليد على التموين

وأشارت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى أن إضافة المواليد على التموين، يأتي وفقا لقرار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، رقم 51 الصادر يوم 8 ديسمبر، بشرط استيفاء عدة بيانات لازم الحصول عليها من الأسر المتقدمة بطلبات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2023، تشمل على التالي:

1- اسم صاحب الطلب.

2- الرقم القومي لرب الأسرة.

3- رقم البطاقة التموينية.

4- عدد أفراد البطاقة.

5- الرقم القومي لجميع الأفراد المراد إضافتهم على البطاقة التموينية.

شروط إضافة المواليد

وقالت وزارة التموين، إنه يشترط أن يكون عمر الأبناء المراد إضافتهم على البطاقة التموينية، ألا يقل عن 4 أعوام، بشرط ألا يزيد إجمالي أفراد البطاقة بعد الإضافة عن 4 أفراد وهو الحد الأقصى لعدد الأفراد على بطاقة التموين.