قانون الخدمة المدنية يحدد 8 شروط للتعيين في وظيفة حكومية.. اعرفهم

يسعى العديد من المواطنين، إلى التعيين في وظائف حكومية، لما لها من امتيازات عديدة، وقد نظم القانون مسألة الالتحاق بالوظائف الحكومية، حيث جاء في طيات القانون عددا من الشروط التي لابد أن تتوافر في الشخص المتقدم على وظيفة حكومية، حتى يتمكن من الالتحاق بها، وهو ما توضحه «الوطن» في التقرير التالي.

لا يقل عن 18 عاما

وقال هاني صبري لبيب، المحامي والخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن قانون الخدمة المدنية، حدد شروطا لابد من توافرها في المواطن حتى يتمكن من الالتحاق بوظيفة حكومية، وهو ما ورد بالتحديد في المادة 14 من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، جاء في مقدمة تلك الشروط أن يكون حسن السمعة، أي لم يحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

كما شرط قانون الخدمة المدنية أن يكون المتقدم لوظيفة حكومية مستوفيا لكل اشتراطات شغل الوظيفة، وأن يتمكن من اجتياز الامتحان المقرر لشغلها، وبالطبع لا يجب أن يقل عمر المتقدم للوظيفة عن 18 عاما ميلاديا، وأن يكون مصري الجنسية، أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنية.

يتمتع بصحة بدينة منسابة

ومن الشروط التي وردت في قانون الخدمة المدنية من أجل التعيين في وظيفة حكومية، هي ألا يكون المتقدم للوظيفة قد تم فصله من قبل من الخدمة بحكم قرار تأديبي أو نهائي، خاصة ما لم تمض على صدور هذا القرار 4 سنوات، وآخر شرط هو أن يكون متمتعا باللياقة الصحية التي تسمح له شغل الوظيفة، وذللك تُصدر به شهادة من المجلس الطبي المختص.