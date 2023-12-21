موعد اختبارات الطلاب المتقدمين لمنحة اللغة الألمانية.. اعرف التفاصيل

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد الاختبارات للطلاب المتقدمين لمنحة أولمبياد اللغة الألمانية التي يقدمها معهد جوتة يوم 27 ديسمبر الجاري، والتي ترد سنوياً لطلاب المدارس الحكومية في صيف 2024 وتنظمها معهد جوتة، لمنحة واحدة للمدارس الحكومية ومنحة أخرى للمدارس الخاصة.

اختبارات منحة اللغة الألمانية

وأكّدت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي، أنَّه يتمّ عقد الاختبارات يوم 27 فبراير، إذ يتمّ دعوة افضل 30 طالبًا من المرحلة الأولى لأجراء اختبار تحديد المستوى والاختبارات الشخصية في مقر المعهد بالتحرير يوم 27 فبراير 2024.

وأشارت وزارة التعليم، إلى أنَّه سيتلقى الطلاب المشاركين من معهد جوتة في الفترة من 27 يناير حتى 8 فبراير 2024 أسئلة يومية وعليهم الإجابة عليها.

ووجهت وزارة التعليم، الطلاب الراغبين في المشاركة في هذه الفاعليات وقدموا فيها ضرورة موافاة وزارة التربية والتعليم والإدارة المركزية للخدمات المركزية وإدارة المنح والاجازات الدراسية بالعاصمة الإدارية بالأوراق معتمدة ومختومة بخاتم شعار الجمهورية.

الشروط الواجب مراعاتها والالتزام بها من قبل المتقدمين للمشاركة في الفاعليات المنفذة من قبل معهد جوته:

- موافقة أولياء أمور الطلاب على مشاركة ـبنائهم بالنسبة للفاعليات الخاصة بالطلبة -موافقة صريحة مكتوبة- وبما لا يتعارض مع أعمال الامتحانات العامة والمحلية في هذا الشأن، على أن يتمّ التنسيق مع الإدارة العامة للعلاقات الثقافية والوافدين بالعاصمة.

- الالتزام التام بعدم تطبيق أي استمارات أو استبيانات لاستطلاع الرأي على الفئات المستهدفة في هذه الفاعليات والأنشطة الا بعد الرجوع للوزارة والجهات المختصة بها للحصول على الموافقات الخاصة بذلك.

شروط التقديم للمسابقة للطلبة:

- يجب أن يتراوح عمر الطلاب المشاركين بين 14 عاماً كحد أدنى و17 عاماً كحد أقصى خلال أولمبياد اللغة الألمانية.

شروط منحة الطلاب

- أن يكون متفوقاً في جميع المواد، ويجب إرفاق صورة من بيان الدرجات بالتيرم الثاني للعام الدراسي 2023-2022 والتيرم الأول للعام الدراسي 2023-2022، والتيرم الأول للعام الدراسي الحالي فور صدوره 2024-2023.

- بيان نجاح من الإدارة التعليمية التابع لها الطالب.

- شهادة قيد بالمدرسة.

- خطاب من المديرية التعليمية التابع لها الطالب يفيد المركز الحاصل عليه بالشهادة الإعدادية.

- إقرار ولى الأمر يفيد الموافقة على المشاركة.

- صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر.

- شهادة حسن سير وسلوك للطالب من المدرسة.

- شهادة ميلاد الرقم القومي.

- صورة جواز سفر ساري إن وجد.

- استمارة الطلب.