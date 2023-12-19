«التعليم»: توسيع نطاق مدارس التكنولوجيا التطبيقية في جميع المحافظات

زار فريق الجودة المركزي بوحدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم، عددا من مدارس التكنولوجيا التطبيقية، للتأكد من جاهزيتها للحصول على اعتماد الجودة.

وتفقد الفريق مدرسة الصالحية الثانوية الزراعية للتكنولوجيا التطبيقية، والتي تعد من المدارس الفريدة في منظومة التكنولوجيا التطبيقية بمصر، وتتميز بتقديم تعليم فني متطور في مجالات الزراعة والبيئة والتنمية المستدامة.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية

ورافق فريق الجودة المركزي في زيارته للمدرسة مسئولي الجودة بمشروع دعم التشغيل GIZ، وجرى مقابلة أعضاء هيئة التدريس والطلاب، واطلع على الفصول الدراسية والمعامل ومواقع التدريب، وكذلك على الإجراءات الخاصة بالأمن والسلامة والصحة المهنية.

وأبدى الفريق انطباعا إيجابيا عن مستوى الجودة الذي تحققه المدرسة في تقديم خدمات تعليمية وتدريبية عالية الجودة، تلبي احتياجات سوق العمل المحلية والدولية.

الجودة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

وأكد الدكتور عمرو بصيلة أن الجودة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية هي قرار وليست اختيار، وأنها تعكس التزام الوزارة بتطوير التعليم الفني ورفع كفاءته، وتحقيق رؤية مصر 2030 في بناء مجتمع معرفي قادر على المنافسة والابتكار.

وأضاف أن الوزارة تسعى إلى توسيع نطاق مدارس التكنولوجيا التطبيقية لتشمل جميع المحافظات لتشمل جميع المحافظات والقطاعات الاقتصادية، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين والقطاع الخاص لدعم هذه المدارس وتطوير برامجها ومناهجها ومواردها البشرية، وتوفير فرص توظيف وتدريب وتأهيل لخريجيها.

وفي نهاية الزيارة قدم الفريق بعض التوصيات والمقترحات لتحسين الأداء والاستعداد لعملية الاعتماد، وأعرب عن تقديره للتعاون والترحيب الذي وجده من قبل إدارة ومعلمي وطلاب المدرسة.