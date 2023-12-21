«التعليم» تدرس فتح منصة الامتحانات الإلكترونية لـ«أولى وتانية ثانوي» قبل 14 يناير

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنّ الوزارة تدرس تعديل مواعيد الفترة الزمنية الخاصة بعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023-2024، استجابة لأولياء الأمور والمديريات التعليمية.

تعديل موعد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ المقترح يتضمن إجراء تعديل على موعد بدء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي من يوم 14 يناير لتكون قبل ذلك، والمقترح الذي يتم مناقشته يُتاح للمديريات التعليمية بدء الامتحانات من يوم 11 يناير، وفتح المنصة الإلكترونية للامتحانات من يوم 11 يناير، بحيث يكون أمام المديريات متسعا من الوقت لوضع جداول مرنة، ويكون أمام الطلاب فرصة للمراجعة من خلال جداول ليس بها أي ضغط عليهم.

وكانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت موعد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي نصف العام يوم 14 يناير في المدارس إلكترونيا في المدارس المتصلة بالإنترنت وللطلاب الذين تسلموا التابلت، وورقيا لطلاب المنازل والدمج والطلاب الذين لم يتسلموا التابلت والمدارس غير المتصلة بالإنترنت.

وطالب أولياء الأمور، بتعديل موعد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، وتعديل الجداول التي أعلنتها المديريات التعليمية.