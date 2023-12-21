انطلاق قافلة دعوية في 10 مساجد بكفر الشيخ غدا

تطلق وزارة الأوقاف قافلة دعوية، غداً الجمعة، تشمل أداء خطبة الجمعة، وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في النشاط التثقيفي للطفل، في 10 مساجد بقرية شباس الملح التابعة لمركز دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، ضمن 10 قوافل دعوية تطلقهم الوزارة على مستوى الجمهورية.

انطلاق قافلة دعوية بـ10 مساجد بقرية شباس الملح بمركز دسوق

وأكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، لـ«الوطن»، أنّ القافلة الدعوية الكُبرى تنطلق بـ10 مساجد بقرية شباس الملح التابعة لمركز دسوق، في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

أسماء المساجد التي تنطلق بها القافلة الدعوية

وأوضح أنّ القافلة الدعوية تنطلق بمساجد «المحيص، وعُمر بن الخطاب، والغفران، والنور، وأبو بكر الصديق، وعثمان ابن عفان، والتقوي، والعمري، والغربي، وإبراهيم مبارك»، بقرية شباس الملح بمركز دسوق، مشيراً إلى أنّه سيُشارك في القافلة هو والدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة بالمديرية، وعدد من قيادات وأئمة وخطباء وزارة الأوقاف.