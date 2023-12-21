مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ تكرم مدربي برنامج «أندية السكان»

كرم الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، في محافظة كفر الشيخ، عددًا من المدربين والقائمين على تنفيذ برنامج «أندية السكان»، وذلك لما حققوه من جهد ونجاح في تنفيذ فاعليات أندية السكان خلال العام الجاري 2023.

جاء ذلك في إطار التعاون المشترك بين وزاره الشباب والرياضة، والإدارة المركزيه لتمكين الشباب، وصندوق الامم المتحدة ومؤسسة «إتجاه».

دور متميز وفعال

وأشاد وكيل وزارة الشباب والرياضة، في محافظة كفرالشيخ، عبر بيان، اليوم الخميس، حول الدور المميز والفعال من خلال الأنشطة المقدمة المنفذة داخل أندية السكان لرفع الوعي بتلك القضايا، داخل مراكز الشباب.

أسماء المكرمين والمتميزين

بينما جاءت أسماء من تم تكريمهم من المدربين والقائمين على تنفيذ العملية التدريبية كالتالي: حسن الدسوقي، وخالد راغب، وإسماعيل إبراهيم، وهاجر الخميسي، وشيماء الحلواني، وهبه أبو العز، وأمل فوزي، ومنى أبو زيد، مدربي وزارة الشباب والرياضة.

كما تم تكريم أيمن جميل منسق مؤسسة «اتجاه»، بالمحافظة، وشريف السواق منسق البرنامج بمديرية الشاب والرياضة بالإقليم.

يذكر بأنه تم تنفيذ عدد 107 ورش تدريبية بمشاركة 2853 متدربا، داخل 10 أندية سكان بمراكز شباب، «كفر الشيخ، ودسوق، والرياض، وبيلا، وإبشان، وأبو طبل، والمنشأة الكبرى، وإصلاح شالما، وفوة، وسيدي غازي»، والتي تهدف لرفع الوعي بقضايا السكان وتتضمن موضوعات، «الصحة الإنجابية، وتنظيم الأسرة، وختان الإناث، وزواج الأطفال، وصحة المراهقين»، وذلك في إطار دعم وتمكين الشباب وإشراكهم في وضع الحلول للمشكلات المجتمعية من خلال دمج الفن بالقضايا المجتمعية.