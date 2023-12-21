محافظة الإسكندرية تحذر من تبعات نوة الفيضة الصغرى: أمطار لمدة 3 أيام

حذرت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، مواطني المدينة الساحلية من تبعيات نوة الفيضة الصغرى على الإسكندرية إذ تشهد سقوط أمطار لمدة 3 أيام بدءا من اليوم وحتى نهاية يوم السبت المقبل إذ تتراوح الشدة من 30 إلى 40% وهي أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل تبعات نوة الفيضة الصغرى على الإسكندرية من حيث تفاصيل الأمطار خلال الأيام الثلاثة بحسب ما كشفته غرفة عمليات الإسكندرية.

تبعات نوة الفيضة الصغرى على الإسكندرية

تبدأ تبعات نوة الفيضة الصغرى تضرب الإسكندرية على مدار 3 أيام مقبلة بدءا من اليوم وحتى مساء يوم السبت 23 ديسمبر الجاري.

أمطار الإسكندرية خلال تبعيات نوة الفيضة الصغرى

وتشهد أمطار الإسكندرية خلال تبعيات نوة الفيضة الصغرى توقعات على مدار الأيام الثلاثة الجارية كالتالي:

- الخميس: بنسبة 30%.

- الجمعة والسبت: بنسبة 40%.

ارتفاع الأمواج مع تبعيات الفيضة الصغرى

وقد سميت تلك النوة بالفيضة لأن البحر يفيض خلالها وتعلو أمواجه بشكل كبير وتتعدى سور الكورنيش إلى نهر الطريق، وهو ما يتبين في حالة الأمواج اليوم التي تتراوح من 2 إلى 2.5 متر وهو أمر مضطرب.

تفاصيل طقس الإسكندرية خلال الأيام الجارية

يشهد طقس الإسكندرية خلال تلك الأيام هبوب رياح شمالية غربية ويصاحبها انخفاض درجات الحرارة كما يأتي بعدها نوة عيد الميلاد والتي تتزامن مع احتفالات الكاثوليك بعيد ميلاد السيد المسيح.