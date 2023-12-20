تحذير من طقس الإسكندرية غدا.. عودة سقوط الأمطار وارتفاع الأمواج

تشهد الإسكندرية اضطرابا جويا مع بدء فصل الشتاء رسميا، حيث من المتوقع عودة سقوط الأمطار مع طقس الإسكندرية غدا لتكسر معها تلك الأجواء اللطيفة المائلة إلى البرودة، حيث ستشهد تغير في الأجواء ما يتبعه ضرورة توخي الحذر نظرا لتوقعات سقوط أمطار وانخفاض أكبر في الحرارة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وبحسب بيان غرفة عمليات محافظة الإسكندرية اليوم، فإنه من الضروري توخي الحذر من قبل أهالي المدينة الساحلية والوافدين إليها، بسبب طقس الإسكندرية غدا نظرا لتوقعات سقوط أمطار مجددا.

تفاصيل طقس الإسكندرية غدا

وتشهد درجات الحرارة غدا في الإسكندرية تسجيل العظمى ,20 بينما تنخفض ليلا حيث تسجل الصغرى 13، ما يعني أنه طقس شتوي شديد البرودة ليلا بانخفاض درجة عن الأيام السابقة.

سقوط أمطار على الإسكندرية غدا

فيما جرى التنبيه بضرورة ارتداء ملابس مضادة للأمطار نظرا لاحتمالية سقوط أمطار على الإسكندرية غدا ولكن بنسبة ضعيفة تصل إلى 30%.

تجنب انخداع شواطئ الإسكندرية

بيننا تشهد الإسكندرية اضطرابا من حيث الأمواج يتبعه التحذير بضرورة تجنب الابتعاد عن الكورنيش نظرا لحالة ارتفاع الأمواج بمقدار من 2 إلى 2.5 متر وهو أمر مضطرب نسبيا.