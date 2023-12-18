تحذيرات بسبب طقس الإسكندرية خلال الساعات المقبلة.. انخفاض كبير في الحرارة

أجواء لطيفة مائلة إلى البرودة؛ عكست طقس الإسكندرية اليوم، على المدينة الساحلية، ويجب الحذر منها وعدم الانخداع بها نظرًا لوجود توقعات بسقوط أمطار وانخفاض كبير في الحرارة خلال الساعات القليلة المقبلة، تزامنًا مع أجواء نوة الفيضة الصغرى.

وبحسب بيان غرفة عمليات محافظة الإسكندرية اليوم، فإنه من الضروري توخي الحذر من قبل أهالي المدينة الساحلية والوافدين إليها، بسبب طقس الإسكندرية اليوم، وعدم الانخداع في الاعتدال النسبي خلال فترة الظهيرة، إذ إنّ التقلبات الجوية مستمرة.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، 3 نصائح لمواطني المدينة الساحلية والوافدين إليها من قبل محافظة الإسكندرية، تزامنًا مع توقعات طقس الإسكندرية اليوم.

نصائح طقس الإسكندرية اليوم

جاء التحذير الأول، بعدم الانخداع بسبب ظهور الشمس ساطعة خلال الظهيرة، إذ يجب عدم تخفيف الملابس، فدرجات الحرارة ظهرًا تسجل 21، بينما تنخفض ليلًا لتسجل 13، ما يعني أنه طقس شتوي شديد البرودة ليلًا.

احتمالية سقوط أمطار على الإسكندرية

وجاء أهم تحذير بضرورة ارتداء ملابس مضادة للأمطار، نظرًا لاحتمالية سقوط أمطار على الإسكندرية اليوم، لكن بنسبة ضعيفة تصل إلى 30%، والابتعاد عن الكورنيش نظرًا لارتفاع الأمواج بمقدار من 1.5 إلى 2.25 متر وهو أمر مضطرب نسبيًا.