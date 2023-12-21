عقد المقابلات الشخصية لمرشحي عضوية مجلس أمناء مدينة العبور الأحد

أعلن جهاز تنمية مدينة العبور في محافظة القليوبية تحديد مواعيد المقابلات الشخصية لمرشحي عضوية مجلس الأمناء بالمدينة، والذين قُبلت أوراقهم، وستكون المقابلات يوم الأحد المقبل 24 ديسمبر الجاري الساعة 11 صباحًا بقاعة الاجتماعات الرئيسية بمقر الجهاز.

وأوضح جهاز مدينة العبور في بيان له اليوم أنه جرى فتح باب التقدم لعضوية مجلس أمناء مدينة العبور لدورة 2024-2025 مطلع الشهر الجاري، واستمر التقديم لمدة 15 يومًا وجرى اختيار عدد من المتقدمين لإجراء المقابلات.

شروط الترشح لعضوية مجلس أمناء مدينة العبور

يذكر أن جهاز مدينة العبور أعلن عن فتح باب التقدم لعضوية مجلس أمناء المدينة لعام 2024-2025 ووضع عددًا من الشروط للتقدم كالتالي:

- أن يحمل المتقدم الجنسية المصرية ومن أبوين مصريين

- محل الإقامة للمتقدم بمدينة العبور مثبت ببطاقة الرقم القومي

- ألا يقل عمر المتقدم عن 21 سنة.

- أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالي.

- ألا يكون المتقدم من العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أحد أجهزتها.

- ألا يكون المتقدم قد سبق له رئاسة أو عضوية مجلس الأمناء لمدة ثلاث دورات كاملة سابقة مباشرة على الترشيح.

المستندات المطلوبة لعضوية مجلس أمناء العبور

وأوضح البيان أن المستندات المطلوبه لعضوية مجلس أمناء مدينة العبور كالتالي:

- صحيفة حالة جنائية حديثة خالية من أي أحكام.

- تأدية الخدمة العسكرية قدوة حسنة أو الإعفاء منها نهائيا طبقا للقانون بالنسبة للذكور.

- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية والأصل للإطلاع

- صورة من المؤهل الدراسى والحصول علي مؤهل عالي والأصل للإطلاع.

- السيرة الذاتية للمتقدم، وتضمن رؤيته للمشاركته أثناء دورة المجلس لتطوير الأداء وزيادة معدلات التنمية داخل جميع أحياء المدينة فى كافة المجالات.

- 2 صورة شخصية فوتوغرافية حديثة