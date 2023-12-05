إنشاء جامعة بنها التكنولوجية في مدينة العبور على مساحة 10 أفدنة

وافق مجلس جامعة بنها على إنشاء جامعة بنها التكنولوجية، وتخصيص مساحة 10 أفدنة من أرض مقر الجامعة الحكومية بالعبور لإنشاء الجامعة عليها.

فكرة إنشاء الجامعة التكنولوجية

وأكدت جامعة بنها، في بيان صادر عن مجلس الجامعة، أن جامعة بنها تبنت فكرة إنشاء الجامعة التكنولوجية في إطار اهتمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للارتقاء وتطوير التعليم العالي والبحث العلمي، والعمل على تحقيق إتاحة التعليم لكافة الفئات المجتمعية وتأهيل الشباب لسوق العمل وتجهيزهم على أعلى مستوى للمنافسة في السوق المحلية والدولية، من خلال إنشاء الجامعات التكنولوجية.

مواكبة التغييرات والتطورات

وأشار بيان مجلس جامعة بنها إلى حرص الجامعة على مواكبة التغييرات والتطورات التي تحدث في قطاع التعليم، إيمانا منها بدورها بالارتقاء بمستوى المنظومة التعليمية لديها، وسعيها لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي

وأكد البيان، أن الجامعة التكنولوجية تستهدف تأهيل الخريجين لتزويد سوق العمل بالكوادر الفنية المُدربة جيدًا والمؤهلة لمواكبة التطورات الحديثة في المجال الصناعي.

تخصصات الجامعة التكنولوجية الجديدة

وأضاف بيان مجلس جامعة بنها أن الجامعة التكنولوجية الجديدة سوف تضم كليتين هما كلية التكنولوجيا الصناعية وتضم عدد من البرامج وهي برنامج تكنولوجيا الصناعات الكيميائية، وبرنامج تكنولوجيا الأثاث، وبرنامج تكنولوجيا الموضة، وبرنامج تكنولوجيا الميديا الرقمية، وبرنامج تكنولوجيا التصنيع الرقمي، وبرنامج تكنولوجيا التصنيع الغذائي، وبرنامج تكنولوجيا أنظمة التحكم الصناعية، وبرنامج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وبرنامج تكنولوجيا سباكة المعادي.

وكذلك كلية تكنولوجيا العلوم الصحية، وتضم برنامج تكنولوجيا المعلوماتية الطبية، وبرنامج تكنولوجيا المختبرات الطبية، وبرنامج تكنولوجيا الأجهزة الطبية وبرنامج تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية.