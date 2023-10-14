وظائف برواتب مجزية في مدينة العبور.. «لو سنك أقل من 45 سنة الحق قدم»

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن توفير فرص عمل لتعيين الشباب بشركة زد تكس، العاملة في مجال صناعة الملابس، ضمن مبادرة توظيف مصر وتمكين الشباب.

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء، وخاصة الشباب، تستعرض «الوطن» تفاصيل وظائف الشباب والرياضة، والتي جاءت على النحو التالي:

التخصصات المطلوبة

تطلب الشركة صنايعية ملابس جوكر وسنجر وأوفر أورليه، ومقر العمل بمدينة العبور.

الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة

تقبل الشرطة الحاصيلن على مؤهلات أو بدون مؤهل.

- الحد الأقصى للسن 45 عاما.

ويشترط أن يكون لدى المتقدم للوظيفة خبرة سنة في مجال تصنيع الملابس.

الحقوق والمميزات

ذكرت وزارة الشباب والرياضة، أن المتقدم للوظيفة يحصل على المميزات الآتية:

- راتب مجزي

- يوم إجازة أسبوعيا.

- 8 ساعات عمل يوميا.

- يوجد وسيلة موصلات داخل القاهرة والقليوبية والشرقية.

- تأمينات اجتماعية وطبية.

كيفية التقديم على الوظيفة

أوضحت وزارة الشباب والرياضة، أنه للتقديم على الوظيفة، يرجى ملء الاستمارة التالية:

https://forms.office.com/r/fy3js0jjfw

وللمزيد من الوظائف يرجى زيارة موقع توظيف مصر:

https://tawzeefmasr.com/

كما أعلنت الإدارة المركزية لتمكين الشباب، التابعة لوزارة الشباب والرياضة عن اليوم المفتوح للتوظيف في إحدى الشركات، التي توفر عددا من الوظائف الشاغرة بخبرة ودون، ولجميع المؤهلات، وتطلب التخصصات التالية:

مديرين أقسام، وكاشير، وخلف الكاشير، ومنسقين ممرات، ومساعد بقال، وجزار تشفية لحوم، وجزار أفرنجي، وجزار مصنعات، وأفراد أمن، ومعدين طلبات، ودليفري.

الحقوق والمميزات

يحصل المتعينين بإحدى هذه الوظائف، على مجموعة المميزت التالية:

- تأمين طبي واجتماعي، وفرص للترقي وإجازات سنوية.

ويشترط لشغل إحدى هذه الوظائف، أن تتوفر في المتقدم الشروط التالية:

جميع المؤهلات وخبرة وبدون، والتفرغ التام.