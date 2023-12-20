أولى نوات فصل الشتاء وآخرها هذا العام.. ماذا تسبب نوة «عيد الميلاد»؟

تفصلنا ساعات عن بدء أول أيام فصل الشتاء، وعدة أيام على بدء العام الميلادي الجديد، وكشف جدول النوات المتبقية في 2023، الذي أعلنته الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، عن تبقي نوة واحدة خلال هذا العام، تعرف بنوة «عيد الميلاد»، التي يصاحبها أمطار غزيرة وتستمر يومين.

موعد نوة عيد الميلاد

بحسب جدول نوات الإسكندرية 2023، فإنّه من المتوقع أن تضرب نوة عيد الميلاد محافظة الإسكندرية، وبعض المحافظات الساحلية، يوم 28 ديسمبر الجاري، وتستمر لمدة يومين، ويصاحبها سقوط أمطار شديدة وغزيرة.

نوة عيد الميلاد وعلاقتها بالتقلبات الجوية

وفي حديث سابق لـ«الوطن»، كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن جدول النوات التي تضرب المحافظات الساحلية وعلى رأسها محافظة الإسكندرية، قد وضعه في الأساس الصيادون؛ بهدف معرفة الأيام التي يصعب الصيد خلالها بسبب تقلبات الموج العنيفة والرياح التي تؤثر على حركة الصيد في البحر، وهو مبني بشكل كبير على حسابات غير علمية، وقد لا تكون دقيقة في بعض الأحيان، موضحة أن هيئة الأرصاد الجوية لا تتعام مع هذه الجداول، بل هي تتعامل فقط مع الظواهر الجوية المرتبطة بالمنخفضات الجوية والمرتفعات، والعواصف وما شابه ذلك، وفقًا لحسابات وتوقعات علمية.