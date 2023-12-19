فصل الشتاء على الأبواب.. الأرصاد تكشف حالة الطقس في آخر أيام الخريف

تساقط أمطار خفيفة على بعض المناطق، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وشبورة مائية تستمر على مدار عدة أيام خلال فترات الصباح الباكر، هذا ما يتوقع أن تشهده الساعات المتبقية من فصل الخريف وأول أيام فصل الشتاء، الذي يطرق الأبواب يوم الجمعة 22 من ديسمبر المقبل، وفقًا لما كشفته هيئة الأرصاد الجوية.

الأرصاد تكشف طقس ما قبل فصل الشتاء

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنَّ غدًا الأربعاء يشهد شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا خلال فترات الصباح الباكر، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

طقس الخميس 21 ديسمبر

وفي اليوم الأخير من الخريف فقد يشهد شبورة مائية صباحًا، قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري بنسبة حدوث 40% تقريبا، على فترات متقطعة.

الجمعة 22 ديسمبر

أما في أول أيام فصل الشتاء وهو يوم الجمعة المقبل فإنّه يشهد كذلك شبورة مائية صباحًا، قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد، بالإضافة إلى أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري بنسبة حدوث 40%، تقريبا على فترات متقطعة.