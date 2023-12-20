أماكن سقوط الأمطار وحالة الطقس في أول أيام الشتاء

كشف خبراء الأرصاد الجوية، عن أبرز أماكن سقوط الأمطار في أول أيام الشتاء، الذي يبدأ من الجمعة الموافق 22 ديسمبر، متوقعة أن يسود خلال الأيام المقبلة طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

وفي السطور التالية، نعرض أبرز أماكن سقوط الأمطار في أول أيام فصل الشتاء الذي يبدأ فلكيا يوم الجمعة المقبل، وفق الأرصاد الجوية.

أماكن سقوط الأمطار

توقع خبراء الأرصاد الجوية، في بيان صادر عن الهيئة، تساقط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 40% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية ومحافظات الوجه البحري يومي الجمعة والسبت.

طقس أول الشتاء

كما تنشط في أول أيام الشتاء الموافق الجمعة والسبت، الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الجمعة 22 ديسمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 14 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 13 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 25 والصغرى 16 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 8 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 24 والصغرى 12 درجة مئوية