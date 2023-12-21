جامعة المنوفية الأهلية تنظم تدريبا عمليا للطلاب على الذكاء الاصطناعي

نظمت جامعة المنوفية الأهلية، تدريبًا عمليًا للطلاب بإحدى مؤسسات تصنيع المعامل التعليمية لكليات الهندسة والجامعات التكنولوجية وكليات الذكاء الاصطناعي، ومدارس التعليم الفني والتدريب المهني، تحت إشراف الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية والمكلف بتسيير أعمال جامعة المنوفية الأهلية، والدكتورة نانسى أسعد المشرف الأكاديمي للجامعة والدكتور إبراهيم هاشم عميد القطاع الهندسى بالجامعة.

الجامعة تقدم خدمة تعليمية على أحدث الأسس العلمية

وأكد الدكتور أحمد القاصد، أهمية تنظيم مثل هذه التدريبات العملية للطلاب خاصة طلاب القطاع الهندسى والذكاء الاصطناعي والحاسبات لتطوير مهارات الطلاب ووضعهم على أول طريق في حياتهم المهنية، حيث تقدم جامعة المنوفية الأهلية خدمة تعليمية على أحدث الأسس العلمية والتكنولوجية المتطورة، كما تهتم بالناحية العملية والتدريبية والتطبيقية بجانب الدراسة النظرية لتأهيل الطلاب لسوق العمل المحلى والدولي، وتعريف الطلاب بالمؤسسات القائمة بأيدى وعقول مصرية.

تدريب الطلاب عمليا في جامعة المنوفية الأهلية

وقالت الدكتورة نانسى أسعد، أن الطلاب حضروا التدريب العملي بالمصنع الذي يعد من المؤسسات الرائدة في صناعة المعامل التعليمية في جمهورية مصر العربية وأفريقيا والشرق الأوسط، ومعرفة تاريخ نشأة المؤسسة وكيف بدأت وتطورت مما يعد دروس حياتية ملهمة للطلاب فى حياتهم المستقبلية.

وأوضح الدكتور إبراهيم هاشم، الذى أشرف على التدريب أنه تم تعريف الطلاب على خطوات الإنتاج، وكيف يتم تصنيع المعامل التعليمية لكافة التخصصات.