طه الدسوقي: أتمنى الوقوف أمام أحمد حلمي في عمل فني

قال الفنان طه الدسوقي، إن هناك العديد من نجوم الكوميديا الذين يرغب بالعمل معهم خلال الفترة المقبلة، كاشفًا عن أمنيته في الوقوف أمام نجم الكوميديا أحمد حلمي لأنه يحبه كثيرا، ويحفز الكثير من جمله بالأعمال التي يقدمها للجمهور.

رسالة مؤثرة من طه الدسوقي لأحمد حلمي

وأضاف دسوقي، في حوار مع الإعلامية إنجي علي، ببرنامج نجوم رمضان أقربلك، على راديو نجوم إف إم، أن الفنان أحمد حلمي قدم للسينما المصرية الكثير من الأفلام الناجحة، موجهًا التحية له بشهر رمضان المبارك، متابعًا: «أحب أقول لأحمد حلمي كل سنة وأنت طيب وربنا يديم عليك نجاحك».

طه الدسوقي يشيد بدور منى زكي في مسلسل تحت الوصاية

وأوضح الفنان طه الدسوقي، أنه يحب أشياء متعددة بشخصية الفنان أحمد حلمي فهو ممثل موهوب جدًا، إضافة إلى كونه كوميديان له مدرسة خاصة به، فضلًا عن أنه داعم كبير جدًا لأسرته، وهنأ الفنانة منى زكي بمناسبة نجاحها بمسلسل تحت الوصاية الذي حقق نجاحا كبيرا خلال عرضه بالموسم الرمضاني الحالي، متمنيًا لهم دوام الإبداع.