رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

طه الدسوقي: أتمنى الوقوف أمام أحمد حلمي في عمل فني

كتب:

هاجر عمر
04:41 م | الإثنين 17 أبريل 2023
الفنان طه الدسوقي

الفنان طه الدسوقي

قال الفنان طه الدسوقي، إن هناك العديد من نجوم الكوميديا الذين يرغب بالعمل معهم خلال الفترة المقبلة، كاشفًا عن أمنيته في الوقوف أمام نجم الكوميديا أحمد حلمي لأنه يحبه كثيرا، ويحفز الكثير من جمله بالأعمال التي يقدمها للجمهور.

رسالة مؤثرة من طه الدسوقي لأحمد حلمي

وأضاف دسوقي، في حوار مع الإعلامية إنجي علي، ببرنامج نجوم رمضان أقربلك، على راديو نجوم إف إم، أن الفنان أحمد حلمي قدم للسينما المصرية الكثير من الأفلام الناجحة، موجهًا التحية له بشهر رمضان المبارك، متابعًا: «أحب أقول لأحمد حلمي كل سنة وأنت طيب وربنا يديم عليك نجاحك».

طه الدسوقي يشيد بدور منى زكي في مسلسل تحت الوصاية

وأوضح الفنان طه الدسوقي، أنه يحب أشياء متعددة بشخصية الفنان أحمد حلمي فهو ممثل موهوب جدًا، إضافة إلى كونه كوميديان له مدرسة خاصة به، فضلًا عن أنه داعم كبير جدًا لأسرته، وهنأ الفنانة منى زكي بمناسبة نجاحها بمسلسل تحت الوصاية الذي حقق نجاحا كبيرا خلال عرضه بالموسم الرمضاني الحالي، متمنيًا لهم دوام الإبداع.   

اقرأ المزيد:

طه دسوقي: كنت بديلا لممثل آخر في مسلسل الصفارة و«خايف من اللي جاي»

طه دسوقي: «لو معايا الصفارة هلبس بدلة وأحضر حفل غنائي لكوكب الشرق»

طه دسوقي عن أنعام سالوسة في مسلسل الصفارة: قالت لي أنا متجوزة

الفنان طه دسوقي يكشف عن أكثر الحلقات نجاحا في مسلسل الصفارة

منى زكي تنتهي من تصوير مسلسل تحت الوصاية

شيماء البرديني: مسلسل تحت الوصاية يبرز دور الدراما في تعديل القوانين
بقلم هاجر عمر