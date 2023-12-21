مؤرخ فني: محمد رضا تمنى الحصول على لقب «جان السينما»

تحدث المؤرخ الفني محمد شوقي، عن الفنان الراحل محمد رضا من أهم صناع السينما في مصر بمناسبة ذكرى ميلاده، قائلًا إنَّ «رضا» كان عاشقا للفن المصري، وتنمى أن يكون «جان» ومتخصص في الأدوار الرومانسية مثل شكري سرحان ورشدي أباظة، ولكنه دخل السينما بأدوار مختلفة تمامًا عن سياق ما تمناه وعن السياق الذي اشتهر به فيما بعد.

أدوار تمناه الفنان محمد رضا

وأضاف «شوقي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الفنان الراحل محمد رضا بدأ بأدوار وكيل النيابة مثل فيلم «رصيف نمرة 5» فضلا عن بعض الأدوار البسيطة كالرجل الطيب والصديق البطل بعيدا نهائيا عن الأدوار التي كان يتمناه، حتى جاءته فرصة تجسيد دور المعلم كرشة في مسرحية «زقاق المدق» للأديب العالمي نجيب محفوظ.

تخلى عن وظيفته من أجل دخول السينما

وتابع أنَّ شهادة ميلاد الفنان الراحل محمد رضا كُتبت بحروف من الذهب بعد قيامه بدور المعلم كرشة، مشيرا إلى أن «رضا» تخلى عن وظيفته كمهندس بترول وقدم استقالته من أجل دخول مجال التمثيل.