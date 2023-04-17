شيرين رضا لـ«أنا والقناع»: بحب محمد سعد أوي ونفسي أشتغل معاه

قالت الفنانة شيرين رضا، إنها فخورة بكل فنان عملت معه، كونهم جميعهم موهوبين وعظماء، وأي شخص يتمنى يمثل معهم، متابعة أن الفرصة جاءت لها للتمثيل معهم عدة مرات، مشيرة إلى أنها تحب محمود حميدة وتصور معه أحد الأعمال في الوقت الحالي.

رضا: بحب كريم عبدالعزيز جدا

وأضافت «رضا»، خلال حوارها لبرنامج «أنا والقناع» من تقديم منى عبدالوهاب، عبر قناة الحياة، أنها عملت مع الفنان محمود حميدة كثيرًا، كما أنهما يعرفان كيف يعملان مع بعضهما البعض، متابعة أنها تحب الفنان أحمد زكي من الممثلين القدماء، بالإضافة إلى كونها تحب الفنان كريم عبدالعزيز للغاية، مواصلةً: «بحب محمد سعد أوي ونفسي اشتغل معاه».

برنامج «أنا والقناع»

«أنا والقناع» برنامج رمضاني تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب ويُعرض على قناتي الحياة وcbc ضمن خريطة الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية وإنتاج شركة DS+، يستضيف السوبر ستار من الفنانين، حيث استضاف في الأيام السابقة النجمة يسرا والنجمة غادة عادل والنجمة نيللي كريم والنجم شريف منير وشيماء سيف والنجم الكبير محيي إسماعيل وبيومي فؤاد وريهام عبد الغفور، ومن المقرر أن يحمل البرنامج عددا من المفاجآت خلال الأيام المُقبلة.