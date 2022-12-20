في ذكرى ميلاد محمد رضا.. توفي وهو صائم أثناء إجراء حوار صحفي

يحل اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر، ذكرى ميلاد محمد رضا، الذي عاش عمره بأكمله في خدمة الفن، وقدم عدد كبير من الأعمال الفنية، ونعرض خلال السطور التالية تفاصيل وفاته بعد تصوير مسلسله «ساكن قصادي» عام 1995 .

تفاصيل وفاة الفنان محمد رضا

توفي الفنان محمد رضا في أواخر شهر رمضان أثناء حوار صحفي عبر هاتف المنزل، وقال نجله أحمد رضا في تصريحات تلفزيونية سابقة، «في أحد أيام تصوير مسلسل ساكن قصادي في نهار شهر رمضان عام 1995، وكان صائما، عاد إلى المنزل بعدما تزوج جميع الأبناء، وجد شقيقي «حسين» في زيارة له.

وأضاف، «أصرّ والدي أن يبقى شقيقي ليفطر معه ومع والدته وعبير ابنة أختي الراحلة، وبعد الإفطار هاتفته إذاعة القناة لإجراء حوار معه، وأثناء المكالمة نادته حفيدته فلم يرد وسقطت سماعة الهاتف من يده، فصرخت وأسرع شقيقي ليجد والدنا فارق الحياة ولفظ أنفاسه الأخيرة وسط ذهول الجميع».

معلومات عن مسلسل «ساكن قصادي ج1»

مسلسل «ساكن قصادي ج1»، هو مسلسل اجتماعي كوميدي مصري، تدور أحداثه في حلقات متصلة منفصلة بين عائلتي «كمال الحمراوي» و«سيد الأخضر» المتجاورين في السكن بنفس البناية، ويقع بينهما في كل حلقة موقف كوميدي جديد، يضع أفراد العائلتين في مواقف طريفة.

والمسلسل من تأليف يوسف عوف، وإخراج إبراهيم الشقنقيري، ومن بطولة سناء جميل، عمر الحريري، خيرية أحمد، ميرنا المهندس، محمد الشقنقيري .