غلق باب الترشح لعضوية الشعب والروابط في «الصحفيين» اليوم

حددت نقابة الصحفيين اليوم الخميس 21 ديسمبرالجاري أخر موعد لتلقى طلبات الترشح وفتح باب التسجيل لعضوية الشعب والروابط بالنقابة، بعد استمراها لمدة 10 أيام، تلقت خلالها النقابة الطلبات لعضوية 7 شعب وروابط في النقابة، وهي: «المحررون الاقتصاديون- المحررون البرلمانيون- النقاد والمحررون الفنيون- النقاد والمحررون الرياضيون- محررو الشؤون الإفريقية والعربية- المصورون الصحفيون- محررو الاتصالات».

موعد غلق باب التسجيل

وقال حسين الزناتي رئيس لجنة المتابعة بنقابة الصحفيين لـ«الوطن»، إن النقابة سبق وأعلنت عن عقد انتخابات للشعب والروابط وفتحت باب تلقي الطلبات، على أن يتم تحديد موعدا لإجراء انتخابات الشعب عقب انتهاء التسجيل، وسيتم الإعلان عنه بعد انتهاء الموعد المقرر للتسجيل.

شروط العضوية

وأضاف الزناتي أنّ النقابة حددت شرطا مهما جدا لمن يرغب في التقدم للعضوية، وهو إحضار خطاب موقع من رئيس تحرير الجريدة يفيد بتخصصه في هذا الملف، وتقدم الطلبات لإدارة شؤون المجلس والأعضاء بالدور الثاني في النقابة، موضحا أن مجلس النقابة كلف بإعداد لائحة موحدة للشعب والروابط، وذلك بالتشاور مع المكاتب التنفيذية المنتخبة قبل العرض على الجمعية العمومية للنقابة مارس المقبل.