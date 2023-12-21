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«النقل» تعلن موعد تشغيل محطة «تحيا مصر 1» في ميناء دمياط البحري

كتب:

كريم روماني
12:59 م | الخميس 21 ديسمبر 2023
محطة تحيا مصر 1 - أرشيفية

محطة تحيا مصر 1 - أرشيفية

كشفت وزارة النقل، مستجدات تنفيذ محطة تحيا مصر 1 بميناء دمياط البحري، حيث جرى الانتهاء من الرصيف الغربي بطول كيلومتر وتسليمه إلى التحالف، وجار الانتهاء من الرصيف الشرقي، موضحة أنّ نسبة تنفيذ البنية الأساسية للمحطة وصلت إلى 90%، حيث ستستقبل المحطة السفن العملاقة لأنها تتمتع بأعماق 18 مترا.

وترصد الوطن في التقرير التالي تفاصيل أعمال التنفيذ وفق تقرير لوزارة النقل، كما يلي.

- من المخطط الانتهاء من تنفيذ المحطة ودخولها إلى سوق النقل البحري مطلع 2025.

- المحطة تمثل إضافة لسوق النقل البحري المصري والعالمي.

- المستهدف الوصول في 2030 إلى 400 مليون طن بضائع صادرات وواردات وترانزيت.

- يساهم المشروع في زيادة طاقة تداول الحاويات بميناء دمياط بمقدار 3.5 مليون حاوية مكافئة.

- يتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع المشغل العالمي تحالف «يوروجيت، كونتشيب، هاباج لويد». 

- يأتي تنفيذه في إطار تنفيذ ممر «طنطا / المنصورة / دمياط» اللوجيستي المتكامل الذي يبدأ من المنطقة اللوجيستية بطنطا في قلب الدلتا.

- يتم الربط بميناء دمياط بخط سكة حديد «طنطا - المنصورة - دمياط» مرورا بالميناء الجاف في مدينة دمياط الجديدة. 

- الممر يسهم في جعل ميناء دمياط مركز عالمي لتجارة الترانزيت.

- أطوال أرصفة المحطة تصل إلى 1970 مترا ساحات تداول و922 ألف م2 وعمق 18 مترا. 

- طاقة المحطة الاستيعابية نحو 3.5 مليون حاوية مكافئة.

- جار الانتهاء من البنية الأساسية للمشروع تحت إشراف هيئة ميناء دمياط وبتنفيذ شركات وطنية مصرية.

- سبق وجرى توقيع عقد التزام المحطة العام الماضي لبناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية «تحيا مصر1» فى ميناء دمياط.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.