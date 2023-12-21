وصول 63 ألف طن قمح روماني إلى ميناء دمياط لصالح «السلع التموينية»

استقبل ميناء دمياط 7 سفن، بينما غادرت 12 أخرى، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 30 سفينة، منها «WADI ALARAB» التي ترفع علم مصر ويبلغ طولها 225 مترا وعرضها 32 مترا قادمة من رومانيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ63 ألف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

يأتي ذلك تأكيدا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح، حيث بلغت حركة الصادر من البضائع العامة نحو 16 ألف طن تشمل 2056 طن أسمنت معبأ و6004 طن يوريا و941 طن ملح معبأ و6783 طن رمل و150 طن بضائع متنوعة.

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 29 ألفا و633 طنا تشمل 6260 طن قمح و9126 طن خردة و1117 طن خشب زان و3700 طن مولاس و 3850 طن زيت طعام و4372 طن حديد و1208 أطنان كسب عباد.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1016 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 26 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2686 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 139 ألفا و368 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 309 آلاف و813 طنًا.

كما غادر 5 قطارات بحمولة إجمالية 6271 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم أبو راضي وشبرا، وقطار بعد أن فرغ 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 5521 شاحنة.