ضبط لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك في حملة مكبرة في المنوفية

قال الدكتور رفعت حماد وكيل وزارة الطب البيطري بالمنوفية، إنّ إدارة المجازر وتفتيش اللحوم، شنت حملة تفتيشية موسعة بنطاق مراكز ومدن وقرة المحافظة، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك والوحدات المحلية، لمراجعة الاشتراطات الصحية وضبط اللحوم الفاسدة ومنتهية الصلاحية للحد من انتشار السلع المغشوشة.

حملات مكبرة بالأسواق في المنوفية

وأضاف حماد أنّ هذه الحملة تأتي استمارا لتنفيذ توجيهات اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، بتشديد الرقابة على الأسواق وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم بنطاق المحافظة، وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة للوقوف على مدى صلاحية المنتجات ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملات أسفرت عن ضبط 468 كيلوجراما من اللحوم المذبوحة خارج المجازر وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى، لافتا إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات و اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك الوقائع، وإخطار النيابة العامة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

محافظ المنوفية يشدد على تكثيف الحملات التموينية

من جانبه، شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الاستمرار في التنسيق التام مع مديريات الطب البيطري والصحة والتموين لإحكام الرقابة على الأسواق، ومتابعة مدى توافر كافة السلع الغذائية والأساسية أمام المواطنين ومكافحة الغلاء حفاظاً على حقوق المواطنين.