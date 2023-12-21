الفصل الأشد برودة.. أسباب تؤدي إلى الشتاء الأقسى منذ سنوات عديدة

العالم يمر بتقلبات جوية ومناخية غير مسبوقة على مدار السنوات المنقضية، فبعد أشهر الصيف التي وصفها خبراء الطقس بالأصعب والأشد حرارة وسخونة، سيكون العالم أيضًا على موعد مع استقبال فصل الشتاء الأقسى برودة، بعد انتهاء الخريف وبدء الشتاء.

لماذا سيكون فصل الشتاء الأشد برودة منذ سنوات؟

برودة أكثر من المعتاد، هكذا توقع خبراء الأرصاد والباحثون في علم المناخ، أن يكون فصل الشتاء الذي يبدأ خلال ساعات قليلة رسميًا، الأكثر والأشد برودة منذ سنوات طويلة، خاصة أن درجات الحرارة في الصيف كانت مرتفعة بشكل غير مسبوق أيضًا، لكن هناك عدد من العوامل التي ستجعله شتاء باردًا بشكل استثنائي.

الشتاء القاسي هذا العام يشمل العديد من المناطق حول العالم، ويطول نصف الكرة الشمالي بشكل أكبر، بحسب ما أصدرت وكالة الأرصاد الجوية الأمريكية توقعاتها هذا الشتاء لعام 2023-2024، إذ توقعت أن يكون هذا الشتاء حاملًا لدرجات حرارة أقل من المتوسط معظم أنحاء نصف الكرة الشمالي.

وعن العوامل التي تتسبب في ذلك، أشارت وكالة الأرصاد الجوية الأمريكية والمركز الوطني للأرصاد الجوية، إلى أن تراجع المرتفع الآزوري يعد سببًا أساسيًا، والمرتفع الآزوري هو نظام جوي مرتفع الضغط يقع في المحيط الأطلسي، ويعد أحد الأسباب الرئيسية في التحكم بحالة الطقس خاصة في قارة أوروبا وأيضًا شمال إفريقيا، وفي الأغلب يمتد إلى أبعد من ذلك.

موجات باردة تضرب أوروبا وشمال آسيا

نشاط الجبهة السيبيرية يأتي ضمن قائمة الأسباب التي تنذر بشتاء بارد غير مسبوق منذ سنوات، إذ يقع في آسيا الوسطى وينشط في فصل الشتاء، ما يتسبب في موجات باردة تضرب أوروبا وشمال آسيا، ويتوقع خبراء الأرصاد والمؤسسات الدولية أن تشهد تلك الجبهة نشاطًا غير المعتاد في الشتاء، ما بدوره يتسبب في موجة بارد حادة.

تغير المناخ على مستوى العالم يسهم في حدوث تقلبات أكثر حدة في درجات الحرارة، ومن المتوقع أن يؤدي تغير المناخ إلى زيادة احتمالية حدوث موجات باردة شديدة في الشتاء المقبل.