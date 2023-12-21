قبل بدء الشتاء رسميا.. فئات ممنوعة من مغادرة المنزل في البرد

مع دخول فصل الشتاء، وحدوث التغيرات الجوية؛ منها انخفاض في درجات الحرارة، وتوافر فرص سقوط الأمطار، والرياح المثيرة للأتربة، هناك العديد من الفئات التي تتأثر بمثل هذه التقلبات، خاصة مرضى الحساسية والجيوب الأنفية، الذين يمر عليهم فصل الشتاء وهم في حالة مرضية شديدة، لذلك يجب اتباع بعض النصائح وعدم الخروج من المنزل في البرد.

الفئات الممنوعة من الخروج في البرد

تقلبات جوية كثيرة، يشهدها فصل الشتاء، منها العاصفة الترابية، التي تؤثر على مرضى الحساسية بجميع أنواعها سواء حساسية الصدر أو الجلد أو العيون، ومرضى الجيوب الأنفية، وأصحاب البشرة الحساسة لتجنب مضاعفات هذه العاصفة عليهم، ومرضى العيون، لا بد من عدم خروجهم من المنزل، لتجنب السلبيات التي يمكن أن تؤثر عليهم حينها.

ومرضى الأمراض المزمنة، والحوامل، وكبار السن، الأطفال، هؤلاء أيضًا ممنوعون من الخروج من المنزل في وقت برودة الجو، وذلك لضعف مناعتهم وتأثرهم السريع بالأجواء الشتوية الباردة، وفق ما روته الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة، بجامعة القاهرة.

الاحتياطات اللازمة حال الاضطرار إلى الخروج من المنزل

«في الأيام شديدة البرودة يفضل عدم خروج كبار السن والأطفال إلا للضرورة، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدفئة الجيدة لتجنب الإصابة بالأمراض» وفق منشور لوزارة الصحة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وفي حال الاضطرار إلى خروج هذه الفئات، يُنصح بشرب الكثير من السوائل، خاصة الماء، فضلًا عن ارتداء الملابس القطنية الثقيلة على مدار اليوم وعدم التخفيف، حتى إذا ارتفعت درجات الحرارة بشكل مؤقت.