أمطار تضرب 7 محافظات قبل بداية الشتاء بساعات.. و5 نصائح للسائقين

بالتزامن مع آخر أيام فصل الخريف إذ يبدأ فصل الشتاء بعد ساعات قليلة، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية فرص سقوط الأمطار اليوم، إذ تشهد بعض المحافظات فرص سقوط أمطار مع تأثير ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة والرياح المثيرة للرمال والأتربة.

أماكن سقوط الأمطار في المحافظات

وعن أماكن سقوط الأمطار اليوم في المحافظات أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تعرض محافظات السواحل الشمالية الغربية وهى « البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، البحر الأحمر، دمياط، بورسعيد»، وذلك بنسبة تصل إلى 30% على فترات متفاوتة.

ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة

وتتعرض المحافظات إلى ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة، بالإضافة إلى الرياح المثيرة للرمال والأتربة وسط تحذيرات باتباع التعليمات والنصائح، حفاظاً على سلامة المواطنين من حوادث الطرق.

وتشير توقعات الأرصاد الجوية إلى تعرض المحافظات خلال الأيام المقبلة لفرص سقوط الأمطار مع انخفاض في درجات الحرارة، وفيما يلي بعض النصائح للسائقين:

- عدم القيادة بسرعات كبيرة على الطرق الرئيسية

- استخدام كشفات إنارة السيارات أثناء الشبورة الكثيفة

- ترك مسافة آمنة بين السيارات

- فتح النوافذ أثناء القيادة لتهوية السيارة وعدم تكون الضباب على الزجاج

- ارتداء الكمامات لمرضى الجيوب الأنفية والحساسية أثناء وجود الأتربة العالقة