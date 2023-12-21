محافظ أسيوط يشهد تشغيل وصلات الصرف الصحي في درنكة

تناول اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، والسيد «شون جونز» مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID» الشاى مع أهالي قرية دير درنكة وشهدا تشغيل وصلات الصرف الصحي المنزلية، وسط إستقبال كبير من الأهالي بالزغاريد وهتافات «تحيا.. مصر».

جاء ذلك خلال زيارتههما للمنطقة حيث تفقد المحافظ ومدير الوكالة الأمريكية بعض منازل قرية دير درنكة وشاهدا بدء تشغيل الوصلات المنزلية بالقرية.

3 آلاف وصلة منزلية

واستمع المحافظ ومدير الوكالة إلى شرح من رئيس شركة المياه لمراحل المشروع التي تتضمن توصيل 3 آلاف وصلة منزلية بالقرية ضمن مشروع تجميع مياه الصرف الصحي بقرى درنكة ودير درنكة ودرنكة الجديدة وفي إطار مشروع الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه IWSSTA.

واستمع المحافظ ومدير الوكالة إلى رأي أهالي القرية في المشروع وأهميته مؤكدًا حرص القيادة السياسية على سرعة انجاز مشروعات المرافق والبنية الأساسية بالقرى والنجوع وتغطية القرى بشبكات ومحطات الصرف الصحي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي جو من السعادة - وأثناء جولتهما التفقدية بقرية دير درنكة - لبى المحافظ ومدير الوكالة الامريكية دعوة أحد أهالي القرية «عم حسن» لتناول كوب من الشاي تعبيرًا عن سعادته وأهالي القرية لتوصيل خدمات الصرف الصحي والوصلات المنزلية لجميع منازل القرية والقرى المجاورة بالمركز، مشيدين بالخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي وذلك ضمن استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وتنمية الصعيد.

مشروعات الوكالة في المحافظة

وأشاد محافظ أسيوط بالمشروعات التي نفذتها الوكالة في قطاع الصرف الصحي بالمحافظة موجهًا الشكر لمسئولي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ولقيادات الشركة ولكافة العاملين بالمشروع، مشيرًا إلى جولاته الميدانية المتكررة لمتابعة تنفيذ الأعمال بجميع المشروعات ومواقع العمل وتذليل العقبات أمام التنفيذ.

وأكد أهمية مشروع تجميع مياه الصرف الصحي بقرى «درنكة ودير درنكة ودرنكة الجديدة» والذي تبلغ تكلفته 148 مليون جنيه ويحقق استفادة لــ 11 ألف نسمة فضلاً عن مليون زائر سنويًا لمسار رحلة العائلة المقدسة بالدير ويضم 3 محطات رفع هي (محطة دير درنكة الفرعية - محطة رفع دير درنكة المدمجة - محطة رفع درنكة الجديدة الرئيسية) و21 كيلو متر طولي شبكات انحدار و9 كيلو متر طولي خطوط الطرد و 3 آلاف وصلة منزلية.

وأعلن المحافظ تقديم كافة سبل الدعم لهذه المشروعات تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد وتوفير أسس ومتطلبات الحياة الكريمة لكل مواطن وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة وتزامنًا مع تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة واهتمام الدولة بتطوير مسار رحلة العائلة المقدسة.

وعبر مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عن سعادته بتشغيل مشروع صرف صحي قرى درنكة ودير درنكة ودرنكة الجديدة، مشيدًا بالاستقبال الكبير من الأهالي وسعادتهم بتشغيل المشروع الذي يعبر عن تلبيته لاحتياجات المواطنين بقرى المحافظة لتحقيق التنمية المستدامة واستكمالًا لدور الحكومة في النهوض بالريف المصرى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.