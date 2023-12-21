وزيرة التعاون الدولي: شراكة مصرية دولية لتنفيذ مشروعات النقل وخفض الواردات

تستعد مصر، بالتعاون مع شركاء التنمية، لتنفيذ مجموعة من مشروعات النقل الضخمة، والتي من شأنها أن تسهم في خفض الواردات، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

وتشمل هذه المشروعات، مشروع محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط، الذي يشهد تعاونًا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والوكالة الفرنسية للتنمية، وكذلك المؤسسة الألمانية للاستثمار، لزيادة الطاقة الاستيعابية بميناء دمياط، وتوسيع عمليات الشحن وتطوير خدمات الموانئ في مصر.

كما تتضمن مشروعات النقل الضخمة، جهود توطين صناعة القطارات في مصر، والتي تسهم في دفع رؤية الدولة نحو توطين الصناعة وخفض الواردات.

وتعمل وزارة التعاون الدولي، على تعزيز التعاون بين القطاع الخاص وشركاء التنمية، من خلال إطلاق منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تربط شركاء التنمية، والوكالات، والحكومة، ومجتمع الأعمال المحلي والأجنبي.

ويتوقع أن تسهم هذه الشراكة بين الجهات الوطنية وشركاء التنمية، في تكرار التجارب التنموية الناجحة، التي تم تنفيذها في وقت سابق، وعلى رأسها محطة بنبان للطاقة الشمسية.