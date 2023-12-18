وزيرة التعاون الدولي تهنئ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية

تقدمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، عقب الإعلان رسميًا عن فوزه بالانتخابات الرئاسية 2024.

وقالت وزيرة التعاون الدولي في تهنئتها للرئيس عبد الفتاح السيسي: «بالأصالة عن نفسى، وبالنيابة عن قيادات وزارة التعاون الدولي وجميع العاملين بها، أتقدم بالتهنئة لسيادتكم على ثقة الشعب المصري في قيادتكم لفترة رئاسية جديدة».

وأكدت المشاط، أن الشعب المصري أظهر للعالم مظهرًا انتخابيًا راقيًا، بما يحافظ على مقدرات الوطن، وسط تحديات إقليمية ودولية.