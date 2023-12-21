«بيطري الشرقية» ينظم قافلة علاجية مجانية في الزقازيق

نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية قافلة مجانية بقرية الزنكلون التابعة لمركز الزقازيق.

قافلة طبية علاجية بيطرية مجانية بقرية الزنكلون

وقال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري إن المديرية نظمت قافلة طبية علاجية بيطرية مجانية بقرية الزنكلون التابعة لمركز الزقازيق، وذلك بحضور مديري إدارات «رعاية الحيوان - الرعاية التناسلية - نظم المعلومات - الإرشاد»، ومدير إدارة مركز الزقازيق البيطرية، بالاشتراك مع فريق بحثي يتضمن 12 باحثًا من المركز القومي للبحوث برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد حجازي المسئول عن القوافل العلاجية وكبار المربين بالقرية وتم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء على كاهل المواطنين.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري إللاى أن القافلة البيطرية فحصت وعالجت 215 رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية و207 رؤوس ماشية لعلاج حالات تنفسية و10 رؤوس ماشية جراحة وإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار لـ300 رأس ماشـية و150 رأس ماشية لعلاج حالات الأمراض الجلدية ورش 700 رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية وتجريع 500 رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية وحالة ولادة وعلاج أمراض الدواجن لعدد 1180 طائر وترقيم وتسجيل لـ111 حيوانا، وذلك بالمجان.

وأضاف مدير المديرية أنه تم عقد ندوة وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية و التحسين الوراثي لسلالات الماشية «أبقار – جاموس»، ومشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية وأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو و التوعية ضد مرضى البروسيلا و السعار كما تم مناقشة وعرض المشروعات والخدمات والحملات المقدمة من مديرية الطب البيطري وكيفية الحصول عليها للحفاظ والنهوض بالثروة الحيوانية والداجنة.