تقديم خدمات بيطرية بالمجان خلال قافلة في 5 قرى بمركز أبوقرقاص

نظمت مديرية الطب البيطري بالمنيا، قافلة بيطرية ارشادية وعلاجية مجانية بمركز أبوقرقاص، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية وتكثيف القوافل لتوفير الخدمات البيطرية للقرى والمناطق الأكثر احتياجاً.

قافلة بيطرية علاجية مجانية

وأوضح الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، أنه تم تنفيذ قافلة بيطرية علاجية مجانية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني شملت 5 قرى هي «عرب أسمنت- بني سعيد - نزلة رومان - بني خيار» بمركز أبوقرقاص، حيث قدمت القافلة التوعية الإرشادية للمواطنين من خلال اللقاءات الإرشادية الجماعية إلي جانب تحصين 725 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وكشف وصرف علاج.

وأكد «عبدالعال»، أن المديرية لا تألوا جهداً في تنفيذ حملات بيطرية إرشادية مكثفة للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة بالمحافظة .‎