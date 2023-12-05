رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مصر تختار رئيسها

انتخابات المصريين بالداخل

00 أيام
:
00 ساعات
:
00 دقائق
:
00 ثواني

تقديم خدمات بيطرية بالمجان خلال قافلة في 5 قرى بمركز أبوقرقاص

كتب:

اسلام فهمي
03:48 م | الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
قافلة بيطرية بمراكز المنيا

قافلة بيطرية بمراكز المنيا

نظمت مديرية الطب البيطري بالمنيا، قافلة بيطرية ارشادية وعلاجية مجانية بمركز أبوقرقاص، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية وتكثيف القوافل لتوفير الخدمات البيطرية للقرى والمناطق الأكثر احتياجاً.

قافلة بيطرية علاجية مجانية

وأوضح الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، أنه تم تنفيذ قافلة بيطرية علاجية مجانية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني شملت 5 قرى هي «عرب أسمنت- بني سعيد - نزلة رومان - بني خيار» بمركز أبوقرقاص، حيث قدمت القافلة التوعية الإرشادية للمواطنين من خلال اللقاءات الإرشادية الجماعية إلي جانب تحصين 725 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وكشف وصرف علاج.

وأكد «عبدالعال»، أن المديرية لا تألوا جهداً في تنفيذ حملات بيطرية إرشادية مكثفة للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة بالمحافظة .‎

اقرأ المزيد:

ندوات وأمسيات ثقافية للسيدات في المنيا للتوعية بالمشاركة السياسية

ضبط 77 مخالفة تموينية خلال حملات على الأسواق والمخابز في المنيا

فتح باب التقدم لترشيح مدربين ومتابعين لأنشطة «توكاتسو» بمدارس المنيا

بروتوكول تعاون بين محافظة المنيا والبنك الزراعي لدعم الأسر الأكثر احتياجا
بقلم اسلام فهمي