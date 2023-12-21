الخط الثالث للمترو يزف بشرى سارة للركاب بشأن المحطات الجديدة (فيديو)

«جاهزين؟.. الخط الأخضر الثالث بيكبر.. استنونا».. دوّنت شركة «آر ايه تي بي ديف للنقل كايرو»، المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو المعروف بالخط الأخضر، هذه الكلمات عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لتزف بشرى سارة للركاب، بقرب افتتاح 6 محطات مترو جديدة.

المحطات الجديدة تتمثل في محطة إمبابة والسودان والبوهي والطريق الدائري والقومية وروض الفجر، ومن المقرر أن تخدم مناطق ذات كثافة سكانية عالية، وتُقدم خدمات على أعلى مستوى لجمهور الركاب.

التجهيزات النهائية لافتتاح المحطات

تضمن فيديو منشور عبر الصفحة الرسمية للشركة التجهيزات النهائية لافتتاح المحطات، بداية من التشطيبات النهائية للمحطات وخطوط سير المترو، فضلاً عن سير القطارات تجريبًا على المسارات المحددة، والتي تم اختبارها بشكل جيد على مدار الفترة الماضية.

ضمن المحطات محطة مترو إمبابة، وهي محطة علوية تقع في شارع المطار بحي إمبابة بمحافظة الجيزة وتخدم مناطق ذات كثافه سكانية عالية، وتضم عدداً من السلالم المتحركة يبلغ عددها 10 سلالم متحركة والتي تبدأ من مستوى الشارع حتى الرصيف بالإضافة إلى عدد 11 سلماً ثابتاً.

تم إنشاء 3 مصاعد مخصصة لخدمة كبار السن وذوي الهمم، وتوجد المحطة بالقرب من شارع الطنانى وشارع المزارع وجراج إمبابة وشارع ترعة السواحل ومكتب بريد إمبابة ونفق المنيرة.

محطة مترو السودان

أيضاً تشتمل المحطات على محطة مترو السودان، والتي تخدم مناطق ذات كثافة سكانية عالية حيث يوجد حولها جراج إمبابة ومدرسة جواد حسنى الابتدائية ومجمع محاكم شمال الجيزة ومدينة الطالبات، وتضم عدداً من السلالم المتحركة يبلغ عددها 17 سلماً متحركاً والتي تبدأ من مستوى الشارع حتى الرصيف بالإضافة إلى عدد 13 سلم ثابت.

تم إنشاء 3 مصاعد مخصصة لخدمة كبار السن وذوي الهمم وتم إنشاء المحطة على 4 مستويات منها 3 أدوار تحت الأرض، وتعتبر المحطة أولى محطات الجزء الثانى من المرحلة الثالثةالخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرىمحطة نفقية تقع في شارع السودان – بحي العجوزة – محافظة الجيزة.