«الصحة العالمية» قلقة من استمرار اعتقال 4 عاملين بمستشفى الشفاء

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأنّ منظمة الصحة العالمية، أعلنت أنّ شمال غزة أصبح دون مستشفيات قادرة على العمل، لافتة إلى قلقها إزاء استمرار اعتقال 4 عاملين في الرعاية الصحية بمستشفى الشفاء منذ أسبوع.

وتابعت المنظمة، أنّها وثّقت منذ 7 أكتوبر 493 اعتداءً على عمال في الرعاية الصحية في الأراضي الفلسطينية أدت إلى 500 حالة وفاة ونحو 700 مصاب.

وأكدت الصحة العالمية أنّ وفد المنظمة لم ير أي دليل على استخدام الفصائل الفلسطينية المستشفيات لأغراض عسكرية.