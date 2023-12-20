«الصحة العالمية»: مئات الآلاف في حاجة إلى العلاج بغزة

قال الدكتور أحمد المنظري، مدير إقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إنّه لم ير مثيلا للمجزرة التي يتعرض لها أهالي قطاع غزة، مشيرًا إلى أن مئات الآلاف يحتاجون إلى العلاج، ووصل عدد الشهداء في قطاع غزة ما يقارب من 20 ألف قتيل، 70% منهم نساء وأطفال.

وأضاف المنظري، في مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «هناك أكثر من 50 ألف جريح في غزة، معظمهم نساء وأطفال، بالإضافة إلى وجود مئات الآلاف من المرضى الذين يفتقرون إلى العلاج، حيث يعاني 350 ألف مواطن يعانون من الأمراض غير السارية مثل القلب والشرايين والضغط والسكري، كما أن 480 ألف شخص يعانون من أمراض نفسية تتراوح بين متوسطة إلى شديدة الحدة يفتقرون إلى العلاج».

وتابع مدير إقليمي لمنظمة الصحة العالمية: «هناك 50 ألف امراة حامل في قطاع غزة بمعدل 5500 ولادة شهريا، 700 منها يجب أن تخضع لعمليات قيصرية، كما أن عشرات الآلاف من الأطفال يعانون من الهزال الشديد وأتوقع أن تزيد هذه النسبة في الفترة الحالية مع انعدام الغذاء والوظيفة».